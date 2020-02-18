На Ставрополье МВД проверяет информацию об избиении женщины следователем

18 Февр. 2020 2020-02-18T13:32:50+03:00

Заявитель сообщил, что его супруга, которая вернулась из магазина и захотела пройти в квартиру, была избита правоохранителем

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Полиция начала проверку информации об организации взлома квартиры без предъявления ордера и избиении женщины, совершенных следователем ОМВД по Кисловодску.

Ранее в редакцию NewsTracker обратился кисловодчанин, который рассказал, что кто-то взломал дверь в его квартиру, пока он отсутствовал. По его мнению, делалось это по указанию следователя ОМВД Жаровских.

Также заявитель сообщил, что его супруга, которая вернулась из магазина и захотела пройти в квартиру, была избита правоохранителем.

– Мужчина в форме выталкивал меня в подъезд, угрожал и бил в грудную клетку. Я получила несколько ударов и, отступая назад, ударилась головой о металлический дверной проем, – поделилась потерпевшая.

Как сообщает NewsTracker, позже медики обнаружили у женщины сотрясение головного мозга, ушибы грудной клетки, подозрение на перелом грудной кости. В пресс-службе краевого управления прокомментировали:

– Проводится проверка сведений, указанных в публикации, – говорится в сообщении.

Ранее «Комсомолка» писала, что на Ставрополье мать родила дома ребенка и выбросила в окно. Младенца обнаружила соседка, которая и вызвала скорую помощь. Благодаря этой женщине и врачам смерть новорожденной удалось предотвратить.

ИСТОЧНИК KP.RU