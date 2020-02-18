Беженка из Дагестана, ставшая женой магната, показала дочь
Про беженку из Дагестана с титулом «Мисс Австрия-2012» знает едва не весь мир. Это она выступала на конкурсе «Мисс Вселенная — 2015» в образе бородатой певицы Кончиты Вурст, срывая аплодисменты в платье с лентами цвета радуги — символа гей-сообщества.
На конкурсе
Она же родилась и прожила несколько лет в нищете в Махачкале. И стала успешной моделью после переезда с мамой и братом в Австрию. А потом вышла замуж за магната из ОАЭ.
Амина Даги показала всем завистникам и «хейтерам», что красота, образованность и ум стали для нее залогом успеха и счастливой жизни. Кульминацией впечатляющих изменений стало рождение ребенка от завидного жениха.
Мы писали 24 января, что Амина подарила супругу прекрасную дочь. Спустя почти месяц модель показала малышку в Instagram.
Фото из соцсетей Амины Даги
ИСТОЧНИК KP.RU