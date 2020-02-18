Беженка из Дагестана, ставшая женой магната, показала дочь

18 Февр. 2020 2020-02-18T13:44:08+03:00

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Про беженку из Дагестана с титулом «Мисс Австрия-2012» знает едва не весь мир. Это она выступала на конкурсе «Мисс Вселенная — 2015» в образе бородатой певицы Кончиты Вурст, срывая аплодисменты в платье с лентами цвета радуги — символа гей-сообщества.

На конкурсе

Она же родилась и прожила несколько лет в нищете в Махачкале. И стала успешной моделью после переезда с мамой и братом в Австрию. А потом вышла замуж за магната из ОАЭ.

Амина Даги показала всем завистникам и «хейтерам», что красота, образованность и ум стали для нее залогом успеха и счастливой жизни. Кульминацией впечатляющих изменений стало рождение ребенка от завидного жениха.

aminadagi Our life together has just begun #2weeksyoung

Мы писали 24 января, что Амина подарила супругу прекрасную дочь. Спустя почти месяц модель показала малышку в Instagram.

Фото из соцсетей Амины Даги

ИСТОЧНИК KP.RU