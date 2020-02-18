На Ставрополье прибыли новейшие штурмовики Су-25СМ3 «Суперграч»

18 Февр. 2020 2020-02-18T14:13:39+03:00

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В Ставропольский край прибыли модернизированные самолёты Су-25СМ3 «Суперграч». Боевые машины преодолели свыше 800 километров в пути.

Так, штурмовик может запускать ракеты или сбрасывать авиабомбы даже находясь на значительном расстоянии от цели. Всё, что потребуется лётчику, – это точные координаты объекта, - пишет «Ставропольская правда».

Известно, что на данный момент в округе насчитывается около 20 «грачей».

Что касается отборочного этапа конкурса «Танковый биатлон», то его провели на Николо-Александровском полигоне в Левокумском районе. Механики-водители танков Т-72Б3 прошли трассу повышенной сложности: справились с эскарпами, траншеями, рвами и минно-взрывными заграждениями. При этом стреляли по мишеням, имитирующим танки и низколетящим вертолетам на дистанциях до 2200 метров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что молодожены Ставрополя «рвут и мечут», чтобы закрепить свой союз 20.02.2020 года. Первая свадебная дата-палиндром в этом году уже была — 02.02.2020. Тогда 27 пар пожелали в этот день создать семьи. А 20.02.2012 узаконить свои отношения захотели более 150 пар. Нашлись и такие ставропольцы, кто подали заявления на регистрацию брака в день, который выпадает 1 раз в 4 года — 29 февраля. В этот день распишутся более 50 пар.

ИСТОЧНИК KP.RU