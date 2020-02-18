Видео: в Дагестане посвятили песню Рамзану Кадырову

18 Февр. 2020 2020-02-18T15:24:47+03:00

В музыкальной композиции есть такие строки: «Храним, он Аллахом, народом любим, и край твой гордится тобою Рамзан!

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В Дагестане решили в знак благодарности Рамзану Кадырову, который много раз помогал нуждающимся местным жителям, посвятить песню.

Так, певец Рамазан Гадалаев написал и исполнил композицию, где восхваляет главу Чечни.

В песне есть такие строки: «Храним он Аллахом, народом любим, живет наш Рамзан, как предки свои... И край твой гордится тобою Рамзан! Героя взрастила родная земля!».

Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» писала, как Кадыров помог сироте-инвалиду из Дагестана приобрести дом. Молодой человек - инвалид с рождения. У него сросшиеся пальцы на ногах и на руках. После того, как он оказался на улице, он поселился в железном вагончике, который достался от матери. Все это время парень выживал, как мог: работал на заправке, еле сводил концы с концами.

Дагестанский певец посвятил песню Рамзану Кадырову.

С просьбой помочь юноше к Рамзану Кадырову обратился дагестанский общественный деятель и блогер Дибир Дибиров. На своей странице в Instagram он рассказал, в каком положении оказался 18-летний Рамазан Шамсутдинов. Глава Чечни сразу же отреагировал на обращение. Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова выделил средства, на которые юноше приобрели собственный дом.

ИСТОЧНИК KP.RU