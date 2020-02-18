Кредитный портфель ВТБ в СКФО вырос более чем на 20%

18 Февр. 2020 2020-02-18T16:00:14+03:00

Журналистам рассказали о результатах работы ВТБ в 2019 году.

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Кредитный портфель ВТБ на Ставрополье, в Кабардино-Балкарской Республике и Республике Дагестан по итогам 2019 года увеличился на 24% и достиг 77,5 млрд рублей. Объем привлеченных средств вырос на 19% и составил 58,4 млрд рублей.

Корпоративный кредитный портфель, сформированный предприятиями малого и среднего бизнеса, за четыре квартала 2019 года увеличился на 33%, до 40,2 млрд рублей. Основную долю занимают представители пищевой промышленности и сельского хозяйства - 30%, на предприятия отрасли торговли приходится 27%, на компании строительной сферы - 16%.

Портфель пассивов корпоративного бизнеса банка за отчетный период увеличился на 7%, до 19,9 млрд рублей.

Рост документарного портфеля в сегменте малого и среднего бизнеса составил 83% и превысил 3,4 млрд рублей.

В сегменте розничного бизнеса кредитный портфель банка за год увеличился на 16%, до 37,3 млрд рублей. Наибольшая доля в нем приходится на кредиты наличными - 19,3 млрд рублей (+17%), ипотечные займы - 14 млрд рублей (+20%). При этом портфель автокредитов на отчетную дату достиг 2,4 млрд рублей, портфель кредитных карт - 1,6 млрд рублей.

За 2019 год банк предоставил жителям регионов 16,5 млрд рублей заемных средств. Более 60% от данной суммы - 9,9 млрд рублей - составили выдачи кредитов наличными. Объем ипотечных займов составил 5,1 млрд рублей, автокредитов - 1,5 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических лиц увеличился на 26%, до 38,5 млрд рублей, при этом объем инвестиционных продуктов в нем вырос в два раза и составил 4, 5 млрд рублей.

- Несмотря на высокую конкуренцию на финансовом рынке СКФО, в прошедшем году нам удалось значительно увеличить ключевые показатели банка в регионе. При этом рост кредитного портфеля корпоративного блока стал самым высоким за последние три года - 33%. Мы ценим доверие наших клиентов и с большим вниманием относимся к проектам бизнес-партнеров, помогая воплощать в жизнь их самые амбициозные планы, - отметил Александр Дыренко, управляющий ВТБ в СКФО.

ИСТОЧНИК KP.RU