На пресс-секретаря МЧС Ставрополья завели дело за сообщение о теракте

18 Февр. 2020 2020-02-18T18:07:15+03:00

Инцидент произошёл во время празднования дня рождения Дегтярева в одном из заведений Ставрополя Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Дегтярев схватил мобильный, позвонил в службу 112 и заявил, что в ресторане будет теракт [аудио]

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В краевом центре на экс-главу пресс-службы МЧС по краю Олега Дегтярева полиция завела уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение о террористическом акте». Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

История о том, как пресс-секретарь МЧС по края «заминировал ресторан» 00:00 00:00

Дело происходило так: Дегтярев в одном из ресторанов краевого центра отмечал свой 45-летний юбилей. В разгар пышного гуляния глава пресс-службы регионального ведомства схватил мобильный, позвонил в службу 112 и заявил, что в ресторане будет теракт.

«КП-Северный Кавказ» дозвонилась до администратора ресторана. Сотрудница заведения подтвердила, что Олег Дегтярев 15 февраля вместе с 15-гостями отмечал свой 45-летний юбилей.

- Банкет был для 15 гостей. Мы не знали, что он – сотрудник МЧС, был одет в гражданку, - рассказала подробности инцидента администратор ресторана. - Он сильно напился и вышел на улицу. Оттуда, видимо, и набрал коллегам. Сказал, что ресторан заминирован. Приехали полицейские, пожарные, кинологи и «Скорая помощь». Тогда он своим коллегам и признался, что позвонил по пьяни. Правоохранители вывели его из ресторана и увезли в отдел. А кинологи обошли все заведение с собаками. Гости банкета расстроились, конечно. Счет он, правда, успел оплатить.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Дегтярева уже уволили из регионального МЧС. По официальной информации - в связи с выходом на пенсию. Теперь ему грозит штраф в полмиллиона рублей и принудительные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU