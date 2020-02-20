Стало известно, как ставропольчанка спасла младенца, выброшенного из окна

20 Февр. 2020 2020-02-20T15:54:11+03:00

Сейчас за жизнь девочки борются медики

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История молодой жительницы, которая родила и выбросила дочку из окна многоэтажки, продолжает обрастать подробностями. Напомним, что инцидент мог бы закончиться трагедией, если бы не соседка горе-матери.

Свидетелем той жуткой истории стала Наталья Буслова. Услышав нечто похожее на плач младенца, женщина выглянула на улицу и увидела странный сверток. Испуганная ставропольчанка сразу же выбежала во двор.

На земле лежал завёрнутый в полотенце младенец. Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СКР России по краю, женщина занесла кричащую малютку в дом и вызвала скорую.

Благодаря ее бдительности и помощи врачей, девочка осталась жива. Сейчас малышка имеет все шансы на счастливую жизнь. Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что на днях следователи получили от медработников информацию о состоянии девочки. Сейчас за ее жизнь и здоровье борются врачи отделения патологии новорожденных.

Судьба маленькой ставропольчанки будет находиться под пристальным вниманием следственных работников до ее полного выздоровления.

А ангелу-хранителю малютки следователи вручили благодарственное письмо и цветы.

ИСТОЧНИК KP.RU