2020-02-20T16:28:34+03:00
Общество

На Ставрополье владельцы квадроциклов уничтожают флору и фауну лесов

По словам эколога, эти люди уже вытоптали, и выжги четверть леса
Ася АСРЯН
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Фото: СОЦСЕТИФото: СОЦСЕТИ
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Жители Ставрополя стали жаловаться на владельцев квадроциклов, которые нагло разъезжают по Таманскому лесу, уничтожая уникальную флору и фауну.

По словам руководителя краевого общественного движения «Экологическая региональная ассоциация – ЭРА» Григория Пинчука, эти люди вытоптали, и выжги четверть леса.

– В лесу есть почвенная флора и фауна, которые как раз и создают лесную почву, без которой не будет никакой растительности. А мы их вытаптываем, уплотняем почву, а им нужен кислород в ней. Я уже не говорю о двух больших трассах для горных велосипедов, пусть хотя бы по ним катаются. Потом появились мотоциклы – это уже перебор, мы с ними боролись, как могли, и, вроде, стихло все, – рассказывает эколог корреспонденту NewsTracker.

Ранее «КП-Северный Кавказ» информировал, что в ставропольском Ботаническом саду в феврале, раньше положенного, зацвели первые в этом году растения. Фотографии подснежников публикуют местные жители. Из-за такого явления - ранней весны - ботаники и садоводы бьют тревогу.

Первые подснежники в Ботаническом саду в Ставрополе Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Первые подснежники в Ботаническом саду в СтаврополеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Корреспондент "КП - Северный Кавказ" пообщался с директором парка культуры и отдыха Владимиром Кожевниковым.

Как пояснил начальник сада, сейчас внезапно расцвели цикламены, подснежники. Из земли выходят морозники и эрика. Это всё, отметил Кожевников, краснокнижные растения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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