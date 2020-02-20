ВТБ финансирует развитие Невинномысского хлебокомбината

20 Февр. 2020 2020-02-20T17:05:47+03:00

Предприятие получило 100 миллионов рублей на один год

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ВТБ открыл кредитную линию ООО «Невинномысский хлебокомбинат» на 100 млн рублей сроком на один год. Средства предоставлены в рамках программы льготного кредитования предприятий Министерства сельского хозяйства РФ и направлены на обеспечение текущей деятельности предприятия.

Александр Дыренко, управляющий ВТБ в СКФО, отметил: «Невинномысский хлебокомбинат» - одно из ключевых предприятий, обеспечивающих население города и всех его районов собственной хлебобулочной продукцией, один из крупнейших работодателей и налогоплательщиков в регионе. Финансируя завод, мы, в первую очередь, руководствовались новой стратегией ВТБ, в которую заложены принципы индивидуального подхода к каждому клиенту и максимального учета бизнес-потребностей».

Сократ Азнауров, генеральный директор ООО «Невинномысский хлебокомбинат», подчеркнул: «Выбор финансового партнера во многом был обусловлен наличием у ВТБ значительного опыта работы с предприятиями хлебопечения в регионе. Мы настроены на развитие взаимовыгодного сотрудничества с банком».

ВТБ в Ставропольском крае, Республике Дагестан и Кабардино-Балкарской Республике является одним из лидеров по объему предоставленных средств в рамках программы льготного кредитования предприятий АПК Минсельхоза РФ. Всего за 2019 год банк выдал компаниям регионов около 6,5 млрд рублей. Заемные средства предприятиям предоставляются по ставке не более 5% годовых.

ИСТОЧНИК KP.RU