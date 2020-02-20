Житель Ставрополья на спор разыграл дорожную видеокамеру

20 Февр. 2020 2020-02-20T17:39:16+03:00

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В центр автоматической фиксации нарушений ПДД поступил фотоматериал, на котором зафиксировано, как мужчина с регистрационным знаком автомобиля в руках, проходит по проезжей части на запрещающий сигнал светофора. Все происходит на улице Карла Маркса в 03:30. Шутнику, которому, по всей видимости, не спится, решил так проверить работу центра фиксации.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю, по регистрационному знаку удалось установить автомобиль, которому присвоен этот номер, а также поймали автовладельца.

Им оказался 30-летний житель Михайловска. Когда мужчину допрашивали, он признался, что совершил поступок из-за проигранного спора с друзьями. Против него составили административный материал.

Автоинспекторы разъяснили: так как регистрационный знак принадлежит нарушителю, вопрос о краже регистрационного знака не будет рассматриваться, а это подразумевает уже возможную уголовную ответственность.

Ставрополец на спор разыграл дорожную видеокамеру.

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что автоинспекторы региона за переход дороги в неустановленном месте к ответственности привлекли более трех тысяч пешеходов. Более 1500 водителей оштрафовали за то, что нагло не уступили дорогу пешеходам.

ИСТОЧНИК KP.RU