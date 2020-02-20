2020-02-20T17:39:16+03:00
Общество

Житель Ставрополья на спор разыграл дорожную видеокамеру

Шутником оказался 30-летний житель Михайловска
Ася АСРЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В центр автоматической фиксации нарушений ПДД поступил фотоматериал, на котором зафиксировано, как мужчина с регистрационным знаком автомобиля в руках, проходит по проезжей части на запрещающий сигнал светофора. Все происходит на улице Карла Маркса в 03:30. Шутнику, которому, по всей видимости, не спится, решил так проверить работу центра фиксации.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю, по регистрационному знаку удалось установить автомобиль, которому присвоен этот номер, а также поймали автовладельца.

Им оказался 30-летний житель Михайловска. Когда мужчину допрашивали, он признался, что совершил поступок из-за проигранного спора с друзьями. Против него составили административный материал.

Автоинспекторы разъяснили: так как регистрационный знак принадлежит нарушителю, вопрос о краже регистрационного знака не будет рассматриваться, а это подразумевает уже возможную уголовную ответственность.

Ставрополец на спор разыграл дорожную видеокамеру.

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что автоинспекторы региона за переход дороги в неустановленном месте к ответственности привлекли более трех тысяч пешеходов. Более 1500 водителей оштрафовали за то, что нагло не уступили дорогу пешеходам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ставрополе нашли шутника, который нарушал ПДД пешком с автономером в руках
На Ставрополье деньги на замену лифтов собрали с помощью жильцов многоэтажек
Глава бойцовского клуба "Ахмат" стал зампредом правительства Чечни
Бездомные животные, ставшие домашними — до и после
Банк УРАЛСИБ предлагает увековечить главные семейные торжества памятными монетами
Губернатор призвал ставропольцев не распространять лживые слухи
Житель Ставрополья на спор разыграл дорожную видеокамеру
Бизнесмен из Ингушетии похитил 200 миллионов рублей из строящейся школы
ВТБ финансирует развитие Невинномысского хлебокомбината
Убившую бабушку 14-летняя ставропольчанка заключена под стражу
На Ставрополье владельцы квадроциклов уничтожают флору и фауну лесов
Стало известно, как ставропольчанка спасла младенца, выброшенного из окна