Житель Ставрополья на спор разыграл дорожную видеокамеру
В центр автоматической фиксации нарушений ПДД поступил фотоматериал, на котором зафиксировано, как мужчина с регистрационным знаком автомобиля в руках, проходит по проезжей части на запрещающий сигнал светофора. Все происходит на улице Карла Маркса в 03:30. Шутнику, которому, по всей видимости, не спится, решил так проверить работу центра фиксации.
Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю, по регистрационному знаку удалось установить автомобиль, которому присвоен этот номер, а также поймали автовладельца.
Им оказался 30-летний житель Михайловска. Когда мужчину допрашивали, он признался, что совершил поступок из-за проигранного спора с друзьями. Против него составили административный материал.
Автоинспекторы разъяснили: так как регистрационный знак принадлежит нарушителю, вопрос о краже регистрационного знака не будет рассматриваться, а это подразумевает уже возможную уголовную ответственность.
Ставрополец на спор разыграл дорожную видеокамеру.
Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что автоинспекторы региона за переход дороги в неустановленном месте к ответственности привлекли более трех тысяч пешеходов. Более 1500 водителей оштрафовали за то, что нагло не уступили дорогу пешеходам.
ИСТОЧНИК KP.RU