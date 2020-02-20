2020-02-20T19:08:44+03:00
Общество

На Ставрополье деньги на замену лифтов собрали с помощью жильцов многоэтажек

В нашем регионе в 2019 году не выполнили план по капремонту
Ася АСРЯН
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Теперь на Ставрополье появилась возможность заменить все лифты, срок службы которых превышает 30 летТеперь на Ставрополье появилась возможность заменить все лифты, срок службы которых превышает 30 летФото: Архив "КП"
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В краевом центре накануне прошла пресс-конференция с участием гендиректора «Фонда капитального ремонта» Евгения Бражникова. Он рассказал о замене старых лифтов в многоэтажках Ставрополя.

Так, по его словам, изначально планировалось отремонтировать 648 лифтов. На это нужны были 1 млрд 300 млн рублей. У коммунальщиков такой суммы не оказалось. Поэтому в крае с 1 июля 2019 года решили добавить один рубль к плате за квадратный метр собственникам квартир, расположенных в домах с лифтом.

В итоге удалось собрать недостающие средства. Теперь на Ставрополье появилась возможность заменить все лифты, срок службы которых превышает 30 лет.

Ранее «КП-Северный Кавказ» информировала, что в нашем регионе не выполнили план по капремонту. По словам Бражникова, план на 2019 год выполнен всего на 84%.

— Но он включал в себя такое количество работ, которые мы раньше выполняли за два года, — заявил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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