На Ставрополье деньги на замену лифтов собрали с помощью жильцов многоэтажек
В краевом центре накануне прошла пресс-конференция с участием гендиректора «Фонда капитального ремонта» Евгения Бражникова. Он рассказал о замене старых лифтов в многоэтажках Ставрополя.
Так, по его словам, изначально планировалось отремонтировать 648 лифтов. На это нужны были 1 млрд 300 млн рублей. У коммунальщиков такой суммы не оказалось. Поэтому в крае с 1 июля 2019 года решили добавить один рубль к плате за квадратный метр собственникам квартир, расположенных в домах с лифтом.
В итоге удалось собрать недостающие средства. Теперь на Ставрополье появилась возможность заменить все лифты, срок службы которых превышает 30 лет.
Ранее «КП-Северный Кавказ» информировала, что в нашем регионе не выполнили план по капремонту. По словам Бражникова, план на 2019 год выполнен всего на 84%.
— Но он включал в себя такое количество работ, которые мы раньше выполняли за два года, — заявил он.
ИСТОЧНИК KP.RU