Информация о митинге в поддержку Максима Клетина оказалась фейком

21 Февр. 2020 2020-02-21T11:06:59+03:00

В Георгиевске ответили, что никаких уведомлений на проведение митинга 24 февраля администрация не издавала

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Ранее в ряде региональных СМИ появилась информация о том, что жители Георгиевска собираются провести митинг в поддержку мэра города Максима Клетина. Это сообщение оказалось фейком.

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- Никаких уведомлений на проведение митинга 24 февраля 2020 года администрация ГГО не издавала, не распространяла и не давала разрешения на проведение, - прокомментировали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе Георгиевского округа.

Сотрудники администрации округа опубликовали в местной группе «ВК» сообщение, «что данное уведомление является фальшивкой».

- Оно никогда не исходило из администрации ГГО, а в ее структуре нет и не было должности мэра ГГО, ибо правильное название – глава Георгиевского городского округа, что является общеизвестным фактом для любого сотрудника исполнительного органа власти. И с такой фактологической ошибкой документ просто не имел шансов выйти из стен администрации, - сообщают они.

Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что следствие возбудило два уголовных дела против мэра Георгиевска. Градоначальника подозревают в угрозе убийством и подделке документов.

ИСТОЧНИК KP.RU