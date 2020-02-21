2020-02-21T11:06:59+03:00
Общество

Информация о митинге в поддержку Максима Клетина оказалась фейком

В Георгиевске ответили, что никаких уведомлений на проведение митинга 24 февраля администрация не издавала
Ася АСРЯН
Поделиться:
Фото: Инстаграм Максима КлетинаФото: Инстаграм Максима КлетинаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Ранее в ряде региональных СМИ появилась информация о том, что жители Георгиевска собираются провести митинг в поддержку мэра города Максима Клетина. Это сообщение оказалось фейком.

Мэр Георгиевска: подделка диплома и угроза убийством?

00:00
00:00

- Никаких уведомлений на проведение митинга 24 февраля 2020 года администрация ГГО не издавала, не распространяла и не давала разрешения на проведение, - прокомментировали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе Георгиевского округа.

Сотрудники администрации округа опубликовали в местной группе «ВК» сообщение, «что данное уведомление является фальшивкой».

- Оно никогда не исходило из администрации ГГО, а в ее структуре нет и не было должности мэра ГГО, ибо правильное название – глава Георгиевского городского округа, что является общеизвестным фактом для любого сотрудника исполнительного органа власти. И с такой фактологической ошибкой документ просто не имел шансов выйти из стен администрации, - сообщают они.

Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что следствие возбудило два уголовных дела против мэра Георгиевска. Градоначальника подозревают в угрозе убийством и подделке документов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Информация о митинге в поддержку Максима Клетина оказалась фейком
На Ставрополье в столкновении четырех машин пострадали три человека
На Ставрополье поймали пьяного водителя, нарушившего скоростной режим 180 раз
В Ставрополе нашли шутника, который нарушал ПДД пешком с автономером в руках
На Ставрополье деньги на замену лифтов собрали с помощью жильцов многоэтажек
Глава бойцовского клуба "Ахмат" стал зампредом правительства Чечни
Бездомные животные, ставшие домашними — до и после
Банк УРАЛСИБ предлагает увековечить главные семейные торжества памятными монетами
Губернатор призвал ставропольцев не распространять лживые слухи
Житель Ставрополья на спор разыграл дорожную видеокамеру
Бизнесмен из Ингушетии похитил 200 миллионов рублей из строящейся школы
ВТБ финансирует развитие Невинномысского хлебокомбината
Убившую бабушку 14-летняя ставропольчанка заключена под стражу
На Ставрополье владельцы квадроциклов уничтожают флору и фауну лесов
Стало известно, как ставропольчанка спасла младенца, выброшенного из окна