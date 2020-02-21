2020-02-21T13:01:52+03:00
Происшествия

Камера в школьном туалете во Владикавказе оказалась фальшивкой

Полиция и сотрудники департамента образования разбираются, кто ее установил
Евгения СОКОРЕВА
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Накануне ученики школы №11 города Владикавказ сняли на видео в туалете для мальчиков, как находят и срывают камеру слежения.

Соответствующий ролик появилось сразу после рекомендации местных властей ужесточить борьбу с распространением курительных смесей в учебных заведениях.

Сегодня в Министерстве образования Северной Осетии "КП-Северный Кавказ" рассказали, что "камера оказалась муляжом". И сейчас полицейские вместе с их сотрудниками выясняют, откуда она там взялась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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