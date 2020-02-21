Камера в школьном туалете во Владикавказе оказалась фальшивкой
Полиция и сотрудники департамента образования разбираются, кто ее установил
Изменить размер текста:
Осторожно, пранк: как разыграть прохожих и заставить всех тебя ненавидеть
00:00
00:00
Накануне ученики школы №11 города Владикавказ сняли на видео в туалете для мальчиков, как находят и срывают камеру слежения.
Соответствующий ролик появилось сразу после рекомендации местных властей ужесточить борьбу с распространением курительных смесей в учебных заведениях.
Сегодня в Министерстве образования Северной Осетии "КП-Северный Кавказ" рассказали, что "камера оказалась муляжом". И сейчас полицейские вместе с их сотрудниками выясняют, откуда она там взялась.
ИСТОЧНИК KP.RU