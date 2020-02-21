Суд приостановил работу ставропольского государственного цирка
Суд на 3 месяца приостановил работу Ставропольского государственного цирка. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда краевого центра.
По данным ведомства, представители МЧС во время очередной проверки обнаружили нарушения в работе цирка. Выяснилось, что помещения не были оснащены системой автоматического пожаротушения и системой дымоудаления из зрительного зала.
Ранее специалисты требовали от сотрудников организации устранить нарушения. Однако при очередной проверке недочеты остались. После этого завели дело об административных правонарушениях, и назначили наказание в виде приостановления деятельности цирка на срок 90 суток.
Там временем «КП-Северный Кавка» выясняла, зачем 18-летняя жительница Буденновска выбросила новорожденную дочь из окна.
Горе - мать призналась, что совершила ошибку и, чтобы не расплачиваться за нее, решила избавиться от малышки.
ИСТОЧНИК KP.RU