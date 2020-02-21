Суд приостановил работу ставропольского государственного цирка

21 Февр. 2020 2020-02-21T14:25:20+03:00

Представители МЧС во время очередной проверки обнаружили нарушения в работе цирка Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

У администрации учреждения есть 90 суток для устранения нарушений

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Суд на 3 месяца приостановил работу Ставропольского государственного цирка. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда краевого центра.

По данным ведомства, представители МЧС во время очередной проверки обнаружили нарушения в работе цирка. Выяснилось, что помещения не были оснащены системой автоматического пожаротушения и системой дымоудаления из зрительного зала.

Ранее специалисты требовали от сотрудников организации устранить нарушения. Однако при очередной проверке недочеты остались. После этого завели дело об административных правонарушениях, и назначили наказание в виде приостановления деятельности цирка на срок 90 суток.

Там временем «КП-Северный Кавка» выясняла, зачем 18-летняя жительница Буденновска выбросила новорожденную дочь из окна.

Горе - мать призналась, что совершила ошибку и, чтобы не расплачиваться за нее, решила избавиться от малышки.

ИСТОЧНИК KP.RU