Ставропольчанка рассказала, зачем выбросила новорожденную дочь из окна

21 Февр. 2020 2020-02-21T12:42:15+03:00

По словам врачей, новорожденная при падении из окна получила серьезные травмы головы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мать призналась, что совершила ошибку и, чтобы не расплачиваться за нее, решила избавиться от ребенка

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Пока за жизнь и здоровье выброшенной из окна малютки борются врачи отделения патологии новорожденных, следователи допрашивают горе-мать.

Выброшенные дети: на Ставрополье молодые матери оставляют младенцев погибать 00:00 00:00

18-летняя студентка одного из буденовских колледжей не может толком объяснить свой поступок.

Сейчас ставропольчанку волнует ее дальнейшая судьба. Журналистам она рассказала, что пошла на такой отчаянный шаг ради возлюбленного. С нынешним молодым человеком студентка жила последние несколько месяцев.

Страшно боялась, что после рождения ребенка, молодой человек бросит ее. Ведь отец новорожденной – другой мужчина.

Фото: пресс-служба СКР по России

Мать девушки пытается оправдать дочь, мол, слишком молода и не осознала весь трагизм ситуации.

- Мы знали, что она беременная. Ребенка этого мы ждали, - рассказала Лидия Мурадова в интервью журналистам НТВ.

Кстати, по словам врачей, новорожденная при падении из окна получила серьезные травмы головы.

Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что свидетелем той жуткой истории стала Наталья Буслова. Услышав нечто похожее на плач младенца, женщина выглянула на улицу и увидела странный сверток. Испуганная ставропольчанка сразу же выбежала во двор.

Фото: пресс-служба СКР России по краю

- Если бы ножки не выглядвали, мы бы и не обратили внимания на сверток. Лежит, да маякует. У нас постоянно ведь котят или собачек так выбрасывают. Вы знаете, животные своих детей не бросают так, - недоумевает «ангел-хранитель» спасенной малышки - Наталья Буслова.

ИСТОЧНИК KP.RU