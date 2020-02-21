Ставропольчанка рассказала, зачем выбросила новорожденную дочь из окна
Пока за жизнь и здоровье выброшенной из окна малютки борются врачи отделения патологии новорожденных, следователи допрашивают горе-мать.
Выброшенные дети: на Ставрополье молодые матери оставляют младенцев погибать
18-летняя студентка одного из буденовских колледжей не может толком объяснить свой поступок.
Сейчас ставропольчанку волнует ее дальнейшая судьба. Журналистам она рассказала, что пошла на такой отчаянный шаг ради возлюбленного. С нынешним молодым человеком студентка жила последние несколько месяцев.
Страшно боялась, что после рождения ребенка, молодой человек бросит ее. Ведь отец новорожденной – другой мужчина.
Фото: пресс-служба СКР по России
Мать девушки пытается оправдать дочь, мол, слишком молода и не осознала весь трагизм ситуации.
- Мы знали, что она беременная. Ребенка этого мы ждали, - рассказала Лидия Мурадова в интервью журналистам НТВ.
Кстати, по словам врачей, новорожденная при падении из окна получила серьезные травмы головы.
Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что свидетелем той жуткой истории стала Наталья Буслова. Услышав нечто похожее на плач младенца, женщина выглянула на улицу и увидела странный сверток. Испуганная ставропольчанка сразу же выбежала во двор.
Фото: пресс-служба СКР России по краю
- Если бы ножки не выглядвали, мы бы и не обратили внимания на сверток. Лежит, да маякует. У нас постоянно ведь котят или собачек так выбрасывают. Вы знаете, животные своих детей не бросают так, - недоумевает «ангел-хранитель» спасенной малышки - Наталья Буслова.
ИСТОЧНИК KP.RU