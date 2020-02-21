В Ставрополе в доме после капремонта обрушились трубы

21 Февр. 2020 2020-02-21T14:23:44+03:00

Фонд капремонта в прошлом году выполнил в Ставропольском крае только 84% запланированных работ Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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На некачественный капитальный ремонт пожались жильцы двухэтажного многоквартирного дома на улице Ленина, 418.

Как рассказал изданию Newstracker собственник квартиры Дмитрий Паульзен, после проведения работ у ставропольцев осталась масса претензий.

В качестве самого яркого примера жильцы приводят упавшие после замены трубы вентиляции на крыше. По словам Паульзена, вентканалы рухнули после первого же крепкого ветра.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Фонд капремонта в прошлом году выполнил в Ставропольском крае только 84% запланированных работ.

По словам гендиректора «Фонда капитального ремонта» Евгения Бражникова, за пять лет работы системы капитального ремонта в регионе всего отремонтировано порядка 2,5 тысяч домов. В том числе и те, которые со стороны незаметны, где еще не ремонтировался фасад, но уже заменили крышу и коммуникационные сети.

Также Бражников рассказал, что на Ставрополье деньги на замену лифтов собрали с помощью жильцов многоэтажек. Так, по его словам, изначально планировалось отремонтировать 648 лифтов. На это нужны были 1 млрд 300 млн рублей. У коммунальщиков такой суммы не оказалось. Поэтому в крае с 1 июля 2019 года решили добавить один рубль к плате за квадратный метр собственникам квартир, расположенных в домах с лифтом.

В итоге удалось собрать недостающие средства. Теперь на Ставрополье появилась возможность заменить все лифты, срок службы которых превышает 30 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU