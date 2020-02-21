На Ставрополье надвигаются штормовой ветер и снег с дождем

21 Февр. 2020 2020-02-21T14:07:24+03:00

В этот день прогнозируется усиление западного ветра до 15-20 м/с Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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По данным ставропольского Гидрометцентра, 25 февраля в регионе ожидается ухудшение погоды.

Так, в этот день прогнозируется усиление западного ветра до 15-20 м/с. В северной части Ставрополья - ветер порывами до 25 м/с в сочетании с дождем и мокрым снегом.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в краевом центре в доме после капремонта обрушились трубы. По словам жильца, вентканалы рухнули после первого же крепкого ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU