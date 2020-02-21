На Ставрополье дети отправились неизвестным веществом в школе

21 Февр. 2020 2020-02-21T15:24:11+03:00

По словам врачей, дети жаловались на головокружение и головную боль. У некоторых было повышенное давление

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Инцидент произошёл в ставропольском посёлке Дёмино, сегодня, 21 февраля. Около в 10:37 из школы N18 поступил вызов в дежурную диспетчерскую службу по Михайловску.

На место выехали медики из краевого центра. Выяснилось, что поводом для звонка стало подозрение на отравление неизвестным веществом пятерых школьников.

По словам врачей, дети жаловались на головокружение и головную боль. У некоторых было повышенное давление. Об этом "КП-Северный Кавказ" сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Известно, что в больницу Ставрополя госпитализировали двух подростков. Сейчас врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. В Минздраве рассказали, что их жизни ничто не угрожает.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Дагестане прокуратура выясняет причины массового отравления детей кишечной инфекцией в Каякентском районе. По информации Минздрава Дагестана, с 10 по 19 апреля с отравлением кишечной инфекцией госпитализировали 22 ребенка. А всего, по сведениям районной администрации, за помощью к медикам обратились почти 70 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU