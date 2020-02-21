2020-02-21T15:03:03+03:00
Общество

На Ставрополье губернатор прокомментировал ситуацию с отравлением детей

В инциденте уже разбираются правоохранительные органы, министерства образования и здравоохранения
Ася АСРЯН
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Фото: Инстаграм губернатора СтавропольяФото: Инстаграм губернатора СтавропольяФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что в ставропольском посёлке Дёмино, сегодня, 21 февраля пятеро детей отравились неизвестным веществом. Тревожную новость прокомментировал глава региона.

На своей странице в соцсети Инстаграм Владимир Владимиров рассказал, что в школе сразу пятерым 13-летним ученикам стало плохо. По его словам, парней сейчас обследуют медики.

- Самое главное - угрозы жизни нет, - успокоил ставропольцев губернатор.

Также он сообщил, что в этой ситуации уже разбираются правоохранительные органы, министерства образования и здравоохранения.

- Ситуацию держу на личном контроле. Мы обязательно всё выясним, и выводы будут сделаны, - добавил Владимиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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