На Ставрополье губернатор прокомментировал ситуацию с отравлением детей
Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что в ставропольском посёлке Дёмино, сегодня, 21 февраля пятеро детей отравились неизвестным веществом. Тревожную новость прокомментировал глава региона.
На своей странице в соцсети Инстаграм Владимир Владимиров рассказал, что в школе сразу пятерым 13-летним ученикам стало плохо. По его словам, парней сейчас обследуют медики.
- Самое главное - угрозы жизни нет, - успокоил ставропольцев губернатор.
Также он сообщил, что в этой ситуации уже разбираются правоохранительные органы, министерства образования и здравоохранения.
- Ситуацию держу на личном контроле. Мы обязательно всё выясним, и выводы будут сделаны, - добавил Владимиров.
ИСТОЧНИК KP.RU