На Ставрополье губернатор прокомментировал ситуацию с отравлением детей

21 Февр. 2020 2020-02-21T15:03:03+03:00

В инциденте уже разбираются правоохранительные органы, министерства образования и здравоохранения

Изменить размер текста: A A

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что в ставропольском посёлке Дёмино, сегодня, 21 февраля пятеро детей отравились неизвестным веществом. Тревожную новость прокомментировал глава региона.

На своей странице в соцсети Инстаграм Владимир Владимиров рассказал, что в школе сразу пятерым 13-летним ученикам стало плохо. По его словам, парней сейчас обследуют медики.

- Самое главное - угрозы жизни нет, - успокоил ставропольцев губернатор.

Также он сообщил, что в этой ситуации уже разбираются правоохранительные органы, министерства образования и здравоохранения.

- Ситуацию держу на личном контроле. Мы обязательно всё выясним, и выводы будут сделаны, - добавил Владимиров.

ИСТОЧНИК KP.RU