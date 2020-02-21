В Ставрополе резервируют землю для многоуровневой дорожной развязки

21 Февр. 2020 2020-02-21T15:29:25+03:00

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Недавно в краевом центре прошли слушания по вопросу резервирования земли под возможное строительство многоуровневой дорожной развязки на перекрёстке улиц Ленина и Кулакова. Об этом рассказал глава Ставрополя Андрей Джатдоев на своей странице в Instagram.

По его словам, «публичка» была посвящена стандартной процедуре межевания территории в зоне предполагаемого строительства. Это делается для того, чтобы кто-то случайно не «прихватил» землю при прокладке коммуникаций под другие нужды.

В Ставрополе часто по такому принципу «бронируют» участки при строительстве спортивных комплексов, школ и детских садов. Специалисты приняли положительное решение и в этот раз.

Фото: Инстаграм andreydzhatdoevФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Подавляющее большинство проголосовано за резервирование. Шла прямая трансляция в интернете. Ничего не скроешь. Кто же был против и из-за чего? И кто потом, проиграв вчистую на слушаниях, устроил массовый выброс о неких протестных настроениях в интернет? А если разобраться: им, на самом деле, глубоко плевать и на город и на нас с вами. За свою жизнь они и палец об палец для него не ударили, кирпича одного не положили. Работать надо, а не ерундой заниматься, - обратился градоначальник к своим подписчикам.

Ранее «КП-Северный Кавказ», писала, что на портале онлайн-петиций Change.org запущена кампания против строительства многоуровневой развязки в западной части Ставрополя на пересечении проспекта Кулакова с улицей Ленина. По мнению авторов петиции, поспешное проектирование и будущее строительство транспортного объекта станут лишь поводом для крупномасштабного освоения бюджетных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU