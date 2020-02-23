2020-02-23T15:12:09+03:00
Общество

В Ставрополе состав «Динамо» пополнили 9 футболистов

На днях с клубом также подписали контракты Залим Макоев, полузащитники Залимхан Майсултанов, Денис Васенин, Александр Богданов и Александр Панченко
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба ФК "Динамо"Фото: пресс-служба ФК "Динамо"
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Ставропольский футбольный клуб «Динамо» подписал контракты с девятью новыми игроками.Так, теперь у любителей футбола на слуху будут имена 20-летнего вратаря Всеволода Круглова и 19-летнего защитника Дана Новицкого.

К команде также присоединился защитник Алексей Концедалов.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе ФК «Динамо», ранее он выступал за несколько клубов, в том числе «Ростов», «Армавир».

Со ставропольским «Динамо» также подписали контракты Залим Макоев, полузащитники Залимхан Майсултанов, Денис Васенин, Александр Богданов и Александр Панченко. Из черкесского «Интера» вернулся Аким Абдоков.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе появлению развязки может помешать незаконно построенная церковь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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