В Ставрополе состав «Динамо» пополнили 9 футболистов

23 Февр. 2020 2020-02-23T15:12:09+03:00

На днях с клубом также подписали контракты Залим Макоев, полузащитники Залимхан Майсултанов, Денис Васенин, Александр Богданов и Александр Панченко

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Ставропольский футбольный клуб «Динамо» подписал контракты с девятью новыми игроками.Так, теперь у любителей футбола на слуху будут имена 20-летнего вратаря Всеволода Круглова и 19-летнего защитника Дана Новицкого.

К команде также присоединился защитник Алексей Концедалов.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе ФК «Динамо», ранее он выступал за несколько клубов, в том числе «Ростов», «Армавир».

Со ставропольским «Динамо» также подписали контракты Залим Макоев, полузащитники Залимхан Майсултанов, Денис Васенин, Александр Богданов и Александр Панченко. Из черкесского «Интера» вернулся Аким Абдоков.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе появлению развязки может помешать незаконно построенная церковь.

ИСТОЧНИК KP.RU