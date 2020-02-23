В Ставрополе появлению развязки может помешать незаконно построенная церковь

23 Февр. 2020 2020-02-23T12:19:10+03:00

По мнению некоторых ставропольцев, многоэтажная эстакада приведет к уничтожению нескольких исторических и экологических точек города Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Ставрополе никак не утихнут споры о строительстве дорожной развязки на западе города. Ранее «КП-Северный Кавказ» уже писала, что горожане запустили петицию против ее строительства.

Мнение тех, кого не спрашивают: ставропольцы выступили против строительства развязки Кулакова-Ленина 00:00 00:00

По мнению некоторых ставропольцев, многоэтажная эстакада приведет к уничтожению нескольких исторических и экологических точек города, в том числе Ботанического сада, сквера, посвященного воинам-афганцам, храма Сергия Радонежского и памятника Федору Кулакову, считают активисты.

Позже эту «шумиху» прокомментировал глава краевого центра на своей странице в Инстаграм. Так, Андрей Джатдоев сравнил протесты против дорожной развязки с гей-парадом:

— Вчера увидел в интернете, что кто-то против чего-то петицию составил. Подумал: «Опять парад!» Нет. Не парад. Не они. Хотя, как посмотреть... Стал разбираться кто и против чего. Разобрался. Оказалось, что всё дело в дорожной развязке на Кулакова, — написал градоначальник в своём Instagram.

Тем временем бывший главный архитектор Ставрополя Петр Маркатун считает одним из препятствий при проектировании развязки – храм Сергия Радонежского. Это культовое сооружение было построено без разрешения городских властей и наперекор генплану, рассказал NewsTracker Маркатун.

— Администрация такого разрешения не давала. Ее теперь уже приняли в федеральную собственность и приходится корректировать проекты, которые раньше делали с правым поворотом, — считает эксперт.

По его мнению, самым радикальным решением может стать снос здания храма.

ИСТОЧНИК KP.RU