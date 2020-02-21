Мэр Ставрополя сравнил протесты против дорожной развязки с гей-парадом

21 Февр. 2020 2020-02-21T17:51:40+03:00

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Мэр Ставрополя Андрей Джатдоев сравнил протесты против строительства дорожной развязки в Ставрополе с гей-парадом. Градоначальник справедливо заметил, что на публичных слушаниях противники идеи оказались в меньшинстве, поэтому стали «мутить воду» и даже создали петицию против развития города.

— Вчера увидел в интернете, что кто-то против чего-то петицию составил. Подумал: «Опять парад!» Нет. Не парад. Не они. Хотя, как посмотреть... Стал разбираться кто и против чего. Разобрался. Оказалось, что всё дело в дорожной развязке на Кулакова, — написал градоначальник в своём Instagram.

andreydzhatdoev Градоначальник Андрей Джатдоев о петиции и ЛГБТ-парадах

По словам Джатдоева, идея возведения развязки на пересечении Ленина — Кулакова уже проверена на публичных слушаниях. Подавляющее большинство людей были за разгрузку дорожной сети краевой столицы, поэтому землю было решено зарезервировать.

Однако спустя некоторое время в сети появились публикации протестного характера. Содержание их трудно назвать внятным, и общая мысль формулируется так: если дорожная сеть будет развиваться, то люди купят больше машин и «пробки» никуда не исчезнут. А ситуация будет только усугубляться. Авторы публикаций даже создали публичную петицию против развязки.

— Кто же против? — задался вопросом Андрей Джатдоев. — Кто, проиграв вчистую на слушаниях, устроил массовый выброс о неких протестных настроениях в интернет? Ой! До боли знакомые лица. Обычно они мирно дремлют до начала выборной кампании. Тактика всегда одна и та же: повод не важен, главное засветиться. При этом одевается маска правдолюбца или рубахи-парня. А если разобраться: им, на самом деле, глубоко плевать и на город и на нас с вами. За свою жизнь они и палец об палец для него не ударили, кирпича одного не положили. Всю жизнь захламляли город листовками, а наши мозги всякой ерундой. Глупо агитировать за развитие города. Его надо просто развивать. А уж агитировать против развития — вообще полный бред!

ИСТОЧНИК KP.RU