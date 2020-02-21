2020-02-21T17:51:40+03:00
Общество

Мэр Ставрополя сравнил протесты против дорожной развязки с гей-парадом

Андрей Джатдоев констатировал: проигравшая на публичных слушаниях сторона пытается «мутить воду»
Ольга ОСТРОВСКАЯ
Поделиться:
Фото: PixabayФото: Pixabay
Изменить размер текста:

Мэр Ставрополя Андрей Джатдоев сравнил протесты против строительства дорожной развязки в Ставрополе с гей-парадом. Градоначальник справедливо заметил, что на публичных слушаниях противники идеи оказались в меньшинстве, поэтому стали «мутить воду» и даже создали петицию против развития города.

— Вчера увидел в интернете, что кто-то против чего-то петицию составил. Подумал: «Опять парад!» Нет. Не парад. Не они. Хотя, как посмотреть... Стал разбираться кто и против чего. Разобрался. Оказалось, что всё дело в дорожной развязке на Кулакова, — написал градоначальник в своём Instagram.

andreydzhatdoevandreydzhatdoev
Градоначальник Андрей Джатдоев о петиции и ЛГБТ-парадах
2094 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

По словам Джатдоева, идея возведения развязки на пересечении Ленина — Кулакова уже проверена на публичных слушаниях. Подавляющее большинство людей были за разгрузку дорожной сети краевой столицы, поэтому землю было решено зарезервировать.

Однако спустя некоторое время в сети появились публикации протестного характера. Содержание их трудно назвать внятным, и общая мысль формулируется так: если дорожная сеть будет развиваться, то люди купят больше машин и «пробки» никуда не исчезнут. А ситуация будет только усугубляться. Авторы публикаций даже создали публичную петицию против развязки.

— Кто же против? — задался вопросом Андрей Джатдоев. — Кто, проиграв вчистую на слушаниях, устроил массовый выброс о неких протестных настроениях в интернет? Ой! До боли знакомые лица. Обычно они мирно дремлют до начала выборной кампании. Тактика всегда одна и та же: повод не важен, главное засветиться. При этом одевается маска правдолюбца или рубахи-парня. А если разобраться: им, на самом деле, глубоко плевать и на город и на нас с вами. За свою жизнь они и палец об палец для него не ударили, кирпича одного не положили. Всю жизнь захламляли город листовками, а наши мозги всякой ерундой. Глупо агитировать за развитие города. Его надо просто развивать. А уж агитировать против развития — вообще полный бред!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пятеро школьников отравились неизвестным веществом на Ставрополье
Мэр Ставрополя сравнил протесты против дорожной развязки с гей-парадом
Банк УРАЛСИБ получил высокий кредитный рейтинг
ФСБ задержала замруководителя Росимущества в Дагестане за махинации с землёй
На Ставрополье со склона горы Машук снесли незаконные постройки
В Ставрополе резервируют землю для многоуровневой дорожной развязки
На Ставрополье губернатор прокомментировал ситуацию с отравлением детей
На Ставрополье дети отправились неизвестным веществом в школе
На Ставрополье в сгоревшем доме нашли тело мужчины
На Ставрополье надвигаются штормовой ветер и снег с дождем
В Ставрополе в доме после капремонта обрушились трубы
Суд приостановил работу ставропольского государственного цирка
Камера в школьном туалете во Владикавказе оказалась фальшивкой
Ставропольчанка рассказала, зачем выбросила новорожденную дочь из окна
Информация о митинге в поддержку Максима Клетина оказалась фейком
На Ставрополье в столкновении четырех машин пострадали три человека
На Ставрополье поймали пьяного водителя, нарушившего скоростной режим 180 раз
В Ставрополе нашли шутника, который нарушал ПДД пешком с автономером в руках
На Ставрополье деньги на замену лифтов собрали с помощью жильцов многоэтажек
Глава бойцовского клуба "Ахмат" стал зампредом правительства Чечни
Бездомные животные, ставшие домашними — до и после
Банк УРАЛСИБ предлагает увековечить главные семейные торжества памятными монетами
Губернатор призвал ставропольцев не распространять лживые слухи
Житель Ставрополья на спор разыграл дорожную видеокамеру
Бизнесмен из Ингушетии похитил 200 миллионов рублей из строящейся школы
ВТБ финансирует развитие Невинномысского хлебокомбината
Убившую бабушку 14-летняя ставропольчанка заключена под стражу
На Ставрополье владельцы квадроциклов уничтожают флору и фауну лесов
Стало известно, как ставропольчанка спасла младенца, выброшенного из окна