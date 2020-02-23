В Ставрополе горожане старше 50 лет бесплатно получат новые профессии

23 Февр. 2020 2020-02-23T17:26:17+03:00

Как сообщили «КП-Северный Кавказ», обучение бесплатное, есть очная и заочная формы. Продолжительность - до трех месяцев

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Каждый россиянин старше 50 лет может переобучиться, повысить квалификацию и даже получить новую профессию. Все это можно сделать в рамках нацпроекта «Демография».

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе администрации Ставрополя, обучение бесплатное, есть очная и заочная формы. Продолжительность - до трех месяцев.

В краевом центре желающие могут обратиться по адресу: пр-т Карла-Маркса,92Б, (тел.: 315-700,315-712). Либо в комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя по адресу: ул. Ленина, 415 б, каб. 403, (тел.: 56-43-12, 56-66-95, e-mail: stav_trud@mail.ru).

Ранее «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе управления Северо-Кавказстат сообщили, что на декабрь 2019 года численность безработных на Ставрополье составила около 70 тысяч человек.

Уровень безработицы составил порядка 5%, это чуть выше среднероссийских показателей. Средний возраст безработного в крае человека - 34 года. Вот что интересно, больше половины безработных в регионе имеют высшее или средне-специальное образования.

ИСТОЧНИК KP.RU