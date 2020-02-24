2020-02-24T12:19:36+03:00
Общество

Полиция занялась поиском убийцы бездомного пса в Железноводске

Инцидент также заинтересовал мэрию города
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Сотрудники МВД по Железноводску займутся расследованием дела по факту убийства собаки в Иноземцево. Несколько дней назад труп животного нашли около отдела ЗАГС с пулевым ранением. О готовящейся проверке сообщила пресс-служба полиции Железноводска.

- По данному факту ОМВД России по городу Железноводску проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - сказано в пресс-релизе.

Ранее об убийстве бездомного песика высказался мэр города Евгений Моисеев. Он объяснил, что администрация Железноводска никак не причастна к инциденту:

- Администрация Железноводска не отстреливает животных, а ведёт их отлов в соответствии с законом Российской Федерации, для лечения и стерилизации. После чего животных чипируют и выпускают в естественную среду обитания.

Моисеев обещал заняться ситуацией и найти виновных, а также сообщать о ходе расследования. Кроме того, мэрия готовила обращение в местные правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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