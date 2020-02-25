В Ставрополе хулиганы разрушили цветочную композицию

25 Февр. 2020 2020-02-25T13:44:08+03:00

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Ролик возмутительного поступка опубликовали хозяева цветочного магазина в центре Ставрополя. Владельцы украсили вход в торговую точку искусственными цветами.

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Однако нашлись хулиганы, которые решили «незаконно приватизировать» изобретение флористов. Так, компания молодых людей, гуляя возле магазина, нагло оборвали цветы и подарили своим дамам.

Девушки не остановили хулиганов, а радостно приняли подарок. Один из парней вернулся к арке, решив еще нарвать цветов.

Хулиганы обворовали цветочную композицию в Ставрополе.

Но на его пути встала автор композиции и попыталась защитить композицию. «Воришка» всё-таки сорвал ветку и убежал с ней.

Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала, как сильный ветер срывает в городах Ставрополья рекламные баннеры, валит дорожные знаки

ИСТОЧНИК KP.RU