2020-02-25T13:44:08+03:00
Общество

В Ставрополе хулиганы разрушили цветочную композицию

«Романтичные» вандалы нагло оборвали ветки и подарили своим девушкам [видео]
Ася АСРЯН
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Фото: скрин видеоФото: скрин видео
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Ролик возмутительного поступка опубликовали хозяева цветочного магазина в центре Ставрополя. Владельцы украсили вход в торговую точку искусственными цветами.

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Однако нашлись хулиганы, которые решили «незаконно приватизировать» изобретение флористов. Так, компания молодых людей, гуляя возле магазина, нагло оборвали цветы и подарили своим дамам.

Девушки не остановили хулиганов, а радостно приняли подарок. Один из парней вернулся к арке, решив еще нарвать цветов.

Хулиганы обворовали цветочную композицию в Ставрополе.

Но на его пути встала автор композиции и попыталась защитить композицию. «Воришка» всё-таки сорвал ветку и убежал с ней.

Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала, как сильный ветер срывает в городах Ставрополья рекламные баннеры, валит дорожные знаки

ИСТОЧНИК KP.RU

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