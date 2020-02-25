На Ставрополье за выходные поймали около 250 пьяных водителей
В Ставропольском крае с 21 по 24 февраля проходила профилактическая операция «Нетрезвый водитель».
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Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по региону, за эти дни к административной ответственности привлекли 223 нетрезвых водителя.
Еще 18 – пойманы в повторном нетрезвом вождении. В отношении них собран материал для возбуждения уголовного дела.
Самой «алкогольной» оказалась ночь с 22 на 23 февраля. В эти сутки более 60 человек уличены в нетрезвом вождении.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе поймали пьяную женщину за рулем легковушки. Ставропольчанка отказалась пройти процедуру освидетельствования из-за нехватки времени. Против водителя собрали административный материал по статье «Невыполнение требований о прохождении освидетельствования на состояние опьянения».
ИСТОЧНИК KP.RU