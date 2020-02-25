На Ставрополье правоохранители поймали 33-летнего «пенсионера»

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:23:52+03:00

Мужчину доставили в отдел внутренних дел, где он признался, что купил поддельное удостоверение.

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Инцидент произошёл в Предгорном районе, где сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль под управлением 33-летнего жителя одного из соседних регионов.

Вместе с документами на машину водитель показал автоинспекторам пенсионное удостоверение. Документ вызвал сомнение в подлинности.

Во время проверки выяснилось, что удостоверение гражданину не выдавалось. Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе МВД России по региону, экспертиза показала, что документ- подложный.

Мужчину доставили в отдел внутренних дел, где он признался, что купил поддельное удостоверение.

Против водителя возбудили уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в городах Ставрополья за выходные поймали около 250 пьяных водителей. Самой «алкогольной» оказалась ночь с 22 на 23 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU