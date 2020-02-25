В популярном для ставропольских курортников месте откроют площадку для мини-футбола
В Железноводске проект благоустройства «Школьного сквера» одержал победу в народном голосовании с отрывом в почти 4%.
В 2021 году эту зону обновят за счёт программы «Комфортная городская среда», - пишет «Ставропольская правда».
В парке появятся новые места для отдыха, площадки для воркаута и мини-футбола, а также детские городки.
Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе администрации города-курорта, площадь новой прогулочной территории будет равна почти одному гектару.
Ранее «Комсомолка» писала, что ставропольский футбольный клуб «Динамо» подписал контракты с девятью новыми игроками. Так, теперь у любителей футбола на слуху будут имена 20-летнего вратаря Всеволода Круглова и 19-летнего защитника Дана Новицкого.
ИСТОЧНИК KP.RU