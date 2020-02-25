2020-02-25T17:35:16+03:00
Общество

На Ставрополье власти заявили о готовности к паводковому сезону

Всего в 2020 году планируется выполнение работ на сумму 735 миллионов рублей
Ася АСРЯН
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Специалисты уже расчистили русло реки Суркуль в Андроповском районе и русло реки Калаус в районе села Сергиевского Грачевского районаСпециалисты уже расчистили русло реки Суркуль в Андроповском районе и русло реки Калаус в районе села Сергиевского Грачевского районаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Все муниципалитеты Ставрополья получили паспорта готовности к весеннему половодью. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе главы региона.

Одновременно в крае продолжается реализация масштабных противопаводковых мероприятий. В частности, в этом году отремонтируют два гидротехнических сооружения в Александровском районе.

Известно, что специалисты уже расчистили русло реки Суркуль в Андроповском районе и русло реки Калаус в районе села Сергиевского Грачевского района. Также приступили к расчистке русла Калауса и его притоков в Светлограде. Всего в 2020 году планируется выполнение работ на сумму 735 миллионов рублей.

Ранее «Комсомка» писала, что около 12 тысяч абонентов по региону попали под отключение электричества из-за ветра. Стихия нарушила электроснабжение в нескольких населенных пунктах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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