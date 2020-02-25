На Ставрополье ураган оставил без света более 12 тысяч человек
Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе краевого управления МЧС по России, около 12 тысяч абонентов по региону попали под отключение электричества из-за ветра. Стихия нарушила электроснабжение в нескольких населенных пунктах региона.
Ранее «Комсомолка» писала, что в Ставропольском крае бушует ураган, скорость западного ветра достигает 30 километров в час. Днем ранее сотрудники МЧС по региону рассылали жителям сообщения о штормовом предупреждении. А сегодня, 25 февраля, пользователи сети выкладывают посты с кадрами разрушений.
Самым популярным стало видео из Зеленокумска, что находится в Советском городском округе края. Местных жителей не удивить сильными ветрами.
Поэтому комментаторы в ролике с азартом обсуждают срыв крыши многоэтажки. Как сообщают свидетели, это пятиэтажное общежитие.
Рядом со зданием ограничили движение, никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU