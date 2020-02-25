2020-02-25T15:31:03+03:00
Общество

На Ставрополье ураган оставил без света более 12 тысяч человек

Стихия нарушила электроснабжение в нескольких населенных пунктах региона
Ася АСРЯН
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В крае бушует ураган, скорость западного ветра достигает 30 километров в часВ крае бушует ураган, скорость западного ветра достигает 30 километров в часФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе краевого управления МЧС по России, около 12 тысяч абонентов по региону попали под отключение электричества из-за ветра. Стихия нарушила электроснабжение в нескольких населенных пунктах региона.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Ставропольском крае бушует ураган, скорость западного ветра достигает 30 километров в час. Днем ранее сотрудники МЧС по региону рассылали жителям сообщения о штормовом предупреждении. А сегодня, 25 февраля, пользователи сети выкладывают посты с кадрами разрушений.

Самым популярным стало видео из Зеленокумска, что находится в Советском городском округе края. Местных жителей не удивить сильными ветрами.

Поэтому комментаторы в ролике с азартом обсуждают срыв крыши многоэтажки. Как сообщают свидетели, это пятиэтажное общежитие.

Рядом со зданием ограничили движение, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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