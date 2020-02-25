На Ставрополье ураган срывает крыши многоэтажек и переворачивает машины

В Ставропольском крае бушует ураган, скорость западного ветра достигает 30 километров в час. Днем ранее сотрудники МЧС по региону рассылали жителям сообщения о штормовом предупреждении. А сегодня, 25 февраля, пользователи сети выкладывают посты с кадрами разрушений.

Самым популярным стало видео из Зеленокумска, что находится в Советском городском округе края. Местных жителей не удивить сильными ветрами. Поэтому комментаторы в ролике с азартом обсуждают срыв крыши многоэтажки. Как сообщают свидетели, это пятиэтажное общежитие. Рядом со зданием ограничили движение, никто не пострадал.

Ветер в Зеленокумске срывает крышу многоэтажки.Видео: соцсети

В Георгиевском районе главные беды случаются на дороге. Сначала ветер снес в кювет грузовой автомобиль, плавно поворачивавший по трассе.

Ветер сдувает фуру под Георгиевском.

А затем в районе началась настоящая песчаная буря. Как в Калифорнии. Из-за этого движение на двух участках трассы ограничили - теперь там проезжают колоннами в сопровождении машин ДПС. Если к вечеру буря не прекратится, встанет вопрос о временном закрытии шоссе.

Песчаная буря под Георгиевском.Видео: соцсети

Ветер почти разрушил дома немногих жителей Ставрополья. Вот, к примеру, мужчина из Буденновска показывает, что осталось от его гаража.

Гараж хозяина в Буденновске после урагана.Видео: соцсети

Но пострадали и жители Ставрополя. В основном водители, которые припарковали машины на улице Кулакова. Листы железа ураганом снесло и прибило к автомобилям горожан. Тем, кто торопился на работу, пришлось в поту и мыле откапывать свое имущество. Порой это делали сильные автоледи.