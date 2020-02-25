Ставрополье стало лидером в СКФО по величине зарплаты

25 Февр. 2020 2020-02-25T17:42:35+03:00

Ставропольский край входит в тройку лидеров по динамике роста зарплаты вместе с Ингушетией и КБР Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ставропольцы получают зарплаты значительно выше, чем в других регионах Северного Кавказа

Изменить размер текста: A A

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе Севкавстата, в нашем регионе по итогам января-ноября прошлого года работа сотрудников краевых предприятий и организаций оценивалась дороже, чем в других регионах СКФО.

Так, номинальная начисленная среднемесячная зарплата на Ставрополье увеличилась до 30 тысяч 986 рублей, тогда как средняя по округу составляет 28 тысяч 488 рублей.

Ставропольский край входит в тройку лидеров по динамике роста зарплаты вместе с Ингушетией и КБР.

Также выяснилось, что жители нашего края получают зарплаты значительно выше, чем в других регионах Северного Кавказа.

Ранее «КП-Северный Кавказ» информировал, что на Ставрополье за праздничные выходные поймали около 250 пьяных водителей. А самой «алкогольной» оказалась ночь с 22 на 23 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU