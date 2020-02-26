На Ставрополье обнаружили следы пребывания древних людей

26 Февр. 2020 2020-02-26T11:29:50+03:00

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При строительстве автомобильной дороги А-157 Минеральные Воды (аэропорт)-Кисловодск пройдут археологические раскопки.

Так, на участке трассы перед въездом в Кисловодск обнаружены следы пребывания древних людей, относящиеся примерно к 9-7 столетию до нашей эры. Объект археологического наследия является поселением «Острый мыс -4».

Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала, что в ставропольском хуторе Носачев нашли крест внутри дерева. А дело было так: сельчане спилили старые пенки деревьев, что росли возле здания. А одно дерево оказалось слишком «упрямым», мужчины мучались около часа.

В итоге, когда удалось распилить, хуторяне ахнули. Внутри ствола оказался силуэт креста. Причем, с четкими краями, как будто он выпеченный.

Удивленные жители обратились к местному священнику. Пока еще неизвестно, каким образом внутри ствола могло оказаться это церковное изображение. Тем временем к этому стволу съезжаются со всего округа ставропольцы, чтобы увидеть и запечатлеть необычную находку.

ИСТОЧНИК KP.RU