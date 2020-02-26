В Ставрополе бармен ответит за поджог молодой посетительницы

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:06:13+03:00

Во время «развлекухи» у 20-летней ставропольчанки загорелась одежда и волосы [видео]

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Против администратора и бармена одного из караоке-баров Ставрополя следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что инцидент произошёл 27 декабря 2018 года. Там посетителям заведения показывали развлекательную новогоднюю программу «Горящий Бар».

Во время «развлекухи» у 20-летней ставропольчанки загорелась одежда и волосы. Посетительнице причинены ожоги различных частей тела, квалифицированные как причинившие средней тяжести вред здоровью.

У ставропольчанки от зажженного коктейля загорелись волосы и одежда.

ИСТОЧНИК KP.RU