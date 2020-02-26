Ставропольцев приглашают поучаствовать в инклюзивном форуме
Жители Ставрополья могут поучаствовать в инклюзивном форуме «Территория РИТМА». По словам организаторов, он продлится с 1 по 3 апреля.
Так, три дня бизнесмены, медиатренеры, политики, мастера актерского мастерства и ораторского искусства будут учить навыкам предпринимательского мышления.
В итоге участники разработают социально-предпринимательские проекты. Авторы лучших идей получат гранты на их реализацию, - пишет «Ставропольская правда».
В форуме могут поучаствовать молодые люди, как с инвалидностью, так и без инвалидности от 18 лет и старше, проживающие на территории России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Отбор конкурсантов будет проходить на конкурсной основе.
Подробную информацию ищите на сайте: территорияритма.рф. Заявки принимаются до 15 марта.
Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что в регионе за звание «Женщина года города Ставрополя» поборются 68 претенденток. Имя победительницы стает известно 5 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU