Ставропольцев приглашают поучаствовать в инклюзивном форуме

26 Февр. 2020 2020-02-26T14:13:59+03:00

Три дня бизнесмены, медиатренеры, политики, мастера актерского мастерства и ораторского искусства будут учить навыкам предпринимательского мышления Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Принять участие могут молодые люди, как с инвалидностью, так и без нее от 18 лет и старше

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Жители Ставрополья могут поучаствовать в инклюзивном форуме «Территория РИТМА». По словам организаторов, он продлится с 1 по 3 апреля.

Так, три дня бизнесмены, медиатренеры, политики, мастера актерского мастерства и ораторского искусства будут учить навыкам предпринимательского мышления.

В итоге участники разработают социально-предпринимательские проекты. Авторы лучших идей получат гранты на их реализацию, - пишет «Ставропольская правда».

В форуме могут поучаствовать молодые люди, как с инвалидностью, так и без инвалидности от 18 лет и старше, проживающие на территории России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Отбор конкурсантов будет проходить на конкурсной основе.

Подробную информацию ищите на сайте: территорияритма.рф. Заявки принимаются до 15 марта.

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что в регионе за звание «Женщина года города Ставрополя» поборются 68 претенденток. Имя победительницы стает известно 5 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU