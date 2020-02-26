На подъезде к Пятигорску предлагают построить двухуровневую развязку

26 Февр. 2020 2020-02-26T14:29:40+03:00

Речь идет о перекрёстке «Подъезда №1 к Пятигорску со стороны Иноземцево» и Бештаугорского шоссе ПК 0 - ПК 8+00

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На публичных слушаниях в городе-курорте 26 февраля обсудили изменения в проект межевания территории, на которой предполагается реконструкция перекрёстка на подъезде к Пятигорску.

Сообщается, что на этом узле слишком интенсивное движение, и установка новых светофоров не избавит от заторов.

Так, речь шла о перекрёстке «Подъезда №1 к Пятигорску со стороны Иноземцево» и Бештаугорского шоссе ПК 0 - ПК 8+00.

По словам горожан, в сутки там проезжает в среднем от 16 до 22 тысяч автомобилей. Около 90 % из них — легковушки. К тому же по Бештаугорскому шоссе регулярно идёт транзитный транспорт, который вынужден ехать через город, создавая пробки.

Участники сегодняшнего слушания решили, что установка дополнительных светофоров на этом участке отрегулировать поток не поможет.

Если же сделать двухуровневую развязку и расширить до четырёх полос путепровод через Северо-Кавказскую железную дорогу, то получится перераспределить дорожные потоки и снизить транзит через Пятигорск.

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что мэр Ставрополя Андрей Джатдоев сравнил протесты против строительства дорожной развязки в Ставрополе с гей-парадом. Градоначальник справедливо заметил, что на публичных слушаниях противники идеи оказались в меньшинстве, поэтому стали «мутить воду» и даже создали петицию против развития города.

— Вчера увидел в интернете, что кто-то против чего-то петицию составил. Подумал: «Опять парад!» Нет. Не парад. Не они. Хотя, как посмотреть... Стал разбираться кто и против чего. Разобрался. Оказалось, что всё дело в дорожной развязке на Кулакова, — написал градоначальник в своём Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU