Появилось видео караоке-баре, в котором загорелась ставропольчанка
Следственный комитет России по Ставрополью опубликовал видео нашумевшего инцидента в баре краевого центра.
Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала о том, что несчастный случай произошёл 27 декабря 2018 года в одном из караоке-баров Ставрополя. Там посетителям заведения показывали развлекательную новогоднюю программу «Горящий Бар».
Во время «развлекухи» у 20-летней ставропольчанки загорелась одежда и волосы. Посетительнице причинены ожоги различных частей тела, квалифицированные как причинившие средней тяжести вред здоровью.
Против администратора и бармена одного из караоке-баров Ставрополя следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Видео в караоке-баре, где загорелась посетительница.
ИСТОЧНИК KP.RU