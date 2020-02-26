Появилось видео караоке-баре, в котором загорелась ставропольчанка

26 Февр. 2020 2020-02-26T15:02:06+03:00

Во время «развлекухи» у 20-летней ставропольчанки загорелась одежда и волосы. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Против администратора и бармена одного из караоке-баров Ставрополя следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»

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Следственный комитет России по Ставрополью опубликовал видео нашумевшего инцидента в баре краевого центра.

Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала о том, что несчастный случай произошёл 27 декабря 2018 года в одном из караоке-баров Ставрополя. Там посетителям заведения показывали развлекательную новогоднюю программу «Горящий Бар».

Во время «развлекухи» у 20-летней ставропольчанки загорелась одежда и волосы. Посетительнице причинены ожоги различных частей тела, квалифицированные как причинившие средней тяжести вред здоровью.

Против администратора и бармена одного из караоке-баров Ставрополя следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Видео в караоке-баре, где загорелась посетительница.

ИСТОЧНИК KP.RU