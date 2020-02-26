2020-02-26T15:25:05+03:00
Общество

В Ставрополе при создании дорожной развязки учтут мнение горожан

Предполагается, что создание развязки может разделить транспортные потоки и разгрузить движение, избавив автомобилистов от пробок
Ася АСРЯН
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Фото: PixabayФото: Pixabay
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Проект возможного строительства дорожной развязки в районе улицы Ленина и проспекта Кулакова в Ставрополе пройдёт через широкое общественное обсуждение. Такую директиву дал Владимир Владимиров во время рабочей поездки по городу.

Мнение тех, кого не спрашивают: ставропольцы выступили против строительства развязки Кулакова-Ленина

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Как сообщает пресс-служба главы региона, перспективы создания нового инфраструктурного объекта губернатор обсудил с мэром Ставрополя Андреем Джатдоевым и министром дорожного хозяйства края Евгением Штепой.

По мнению Владимирова, дорожная развязка очень нужна. Она позволит разгрузить движение в Ставрополе.

– Но любые проектные решения должны приниматься не в кабинетах, а обязательно с учётом мнения людей, которые должны знать, каким именно будет этот объект, как он будет расположен, – прокомментировал губернатор.

Как сообщили в пресс-службе главы, в случае положительного решения о реализации проекта движение на участке работ не будут останавливать. Предполагается, что создание развязки может разделить транспортные потоки и разгрузить движение, избавив автомобилистов от пробок. Что касается территория Ботанического сада, то он не попадёт в зону работ.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что мэр Ставрополя Андрей Джатдоев сравнил протесты против строительства дорожной развязки в Ставрополе с гей-парадом. Градоначальник справедливо заметил, что на публичных слушаниях противники идеи оказались в меньшинстве, поэтому стали «мутить воду» и даже создали петицию против развития города.

— Вчера увидел в интернете, что кто-то против чего-то петицию составил. Подумал: «Опять парад!» Нет. Не парад. Не они. Хотя, как посмотреть... Стал разбираться кто и против чего. Разобрался. Оказалось, что всё дело в дорожной развязке на Кулакова, — написал градоначальник в своём Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU

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