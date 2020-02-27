В Ставрополе уволили водителя маршрутки
Инцидент произошел на пересечении проспекта Российского и Западного обхода. Водитель маршрутки, решив объехать пробку, нарушил требование дорожной разметки и повредил ограждающий столбик.
Сначала эту видеозапись опубликовали во всех местных пабликах. После чего - инцидент стал известен сотрудникам комитета городского хозяйства администрации Ставрополя. Они в свою очередь рассказали об этом работодателю, потребовав принять меры.
Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе городской администрации, водитель-нарушитель был уволен.
Ранее «Комсомолка» писала, что на Ставрополье в сгоревшем дачном домике нашли тела двух мужчин. Сейчас правоохранители устанавливают личности погибших.
ИСТОЧНИК KP.RU