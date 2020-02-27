В Ставрополе уволили водителя маршрутки

27 Февр. 2020 2020-02-27T10:39:33+03:00

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Инцидент произошел на пересечении проспекта Российского и Западного обхода. Водитель маршрутки, решив объехать пробку, нарушил требование дорожной разметки и повредил ограждающий столбик.

Сначала эту видеозапись опубликовали во всех местных пабликах. После чего - инцидент стал известен сотрудникам комитета городского хозяйства администрации Ставрополя. Они в свою очередь рассказали об этом работодателю, потребовав принять меры.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе городской администрации, водитель-нарушитель был уволен.

Ранее «Комсомолка» писала, что на Ставрополье в сгоревшем дачном домике нашли тела двух мужчин. Сейчас правоохранители устанавливают личности погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU