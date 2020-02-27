На Ставрополье губернатор раскритиковал итоги кадастровой оценки в крае

27 Февр. 2020 2020-02-27T11:18:10+03:00

Губернатор сообщил, что частные ошибки во время проведения кадастровой оценки стали причиной многочисленных обращений ставропольцев Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Из-за этих серьезных недочетов собственники участков будут вынуждены платить повышенные налоги

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Глава Ставрополья на совещании в правительстве прокомментировал предварительные итоги кампании по кадастровой оценке недвижимости в крае.

По словам Владимира Владимирова, работа специалистов оставляет желать лучшего. Губернатор сообщил, что частные ошибки во время проведения кадастровой оценки стали причиной многочисленных обращений ставропольцев.

Из-за этих серьезных недочетов собственники участков будут вынуждены платить повышенные налоги.

- Такую работу нельзя признать удовлетворительной. Надо менять к ней отношение и подходы, - подытожил Владимиров на совещании в краевом правительстве.

В этот же день министр имущественных отношений Ставрополья был отправлен в отставку. Напомним, «КП-Северный Кавказ» сообщала, что губернатор Ставрополья Владимир Владимиров 26 февраля принял отставку министра имущественных отношений региона Алексея Газарова.

Известно, что Газаров окончил Башкирский государственный университет по специальности юрист.

Трудился на различных должностях в ООО «Лукойл-Западная Сибирь». До назначения руководителем министерства работал заместителем генерального директора по организационным вопросам ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» филиала «Муравленковскнефть».

А министром имущественных отношений Ставропольского края он назначен 7 ноября 2013 года.

ИСТОЧНИК KP.RU