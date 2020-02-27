2020-02-27T14:03:08+03:00
Общество

В Ставрополе эвакуировали колледж

На месте происшествия уже работает группа силовиков
Ася АСРЯН
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Фото: instagram.com/26stikФото: instagram.com/26stik
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Инцидент произошёл сегодня, 27 февраля, в краевом центре. В колледж «Сервисных технологий и коммерции» поступило сообщение о бомбе. Из учебного заведения начали эвакуировать студентов и преподавателей.

Информация об инциденте появилась в местном паблике. А следом – видео с места события. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.

Однако на месте происшествия уже работает группа силовиков. Специалисты уточняют детали инцидента.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе пресс-секретарь МЧС «заминировал» ресторан.

Дело происходило так: Дегтярев в одном из ресторанов краевого центра отмечал свой 45-летний юбилей. В разгар пышного гуляния глава пресс-службы регионального ведомства схватил мобильный, позвонил в службу 112 и заявил, что в ресторане будет теракт. Подробнее читайте в материале «КП-Северный Кавказ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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