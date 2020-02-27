2020-02-27T14:06:05+03:00
Происшествия

В Кремле прокомментировали нападение на блогера, критиковавшего власти Чечни

Дмитрий Песков сообщил, что не видит никакой связи между его деятельностью и ЧП
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Тумсо Абдурахманов пострадал от нападения неизвестного в Польше. Фото: кадр видео BBCТумсо Абдурахманов пострадал от нападения неизвестного в Польше. Фото: кадр видео BBC
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В Кремле нападение на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова не связывают с его критикой руководства его родной республики и лично Рамзана Кадырова. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Многие российские СМИ увидели эту связь и даже вспомнили имя чеченского политика Магомеда Даудова. Согласно их сообщениям, он якобы объявлял блогеру кровную месть, а в итоге нападение произошло аккурат в день его рождения.

Отметим, что само видео, на кадрах которого якобы была объявлена вражда, уже удалено. А пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов подчёркивал, что подобная трактовка слов спикера парламента республики некорректна. На самом деле он лишь сообщил, что требует ответа за клеветнические высказывания Абдурахманова в адрес Ахмата-Хаджи Кадырова.

Однако эта версия не нашла никакой поддержки в Кремле.

Мы не склонны проводить подобные параллели. Нападения на российских граждан могут быть связаны с целым рядом причин. И если это происходит за границей, выяснением этих причин в первую очередь занимаются правоохранительные органы стран, на территории которых это произошло, — заявил Песков.

Песков подчеркнул, что событие вряд ли является сколько-то ключевым для новостной повестки страны, но выразил свои сожаления по поводу того, что на гражданина России за рубежом организовано нападение.

— Если я не ошибаюсь, это произошло в Польше. Поэтому, наверняка, есть соответствующее заявление от потерпевшего, которое станет поводом для проведения проверки местными правоохранителями. Это вне нашей компетенции и нам не кажется, что это важное событие для нашей повестки, — резюмировал Песков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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