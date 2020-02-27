2020-02-27T14:15:59+03:00
Общество

Появилось видео эвакуации колледжа в Ставрополе

Анонимный звонок «перевернул» учебный процесс заведения
Ася АСРЯН
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Очевидцы разместили в сети видео сегодняшнего инцидента в Ставрополе. Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что 27 февраля в колледж «Сервисных технологий и коммерции» поступил анонимный звонок о бомбе.

Из учебного заведения начали эвакуировать студентов и преподавателей. На месте происшествия уже работает группа силовиков.

Специалисты уточняют детали инцидента.

Эвакуация ставропольского колледжа из-за анонимного звонка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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