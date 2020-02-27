Появилось видео эвакуации колледжа в Ставрополе
Анонимный звонок «перевернул» учебный процесс заведения
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Очевидцы разместили в сети видео сегодняшнего инцидента в Ставрополе. Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что 27 февраля в колледж «Сервисных технологий и коммерции» поступил анонимный звонок о бомбе.
Из учебного заведения начали эвакуировать студентов и преподавателей. На месте происшествия уже работает группа силовиков.
Специалисты уточняют детали инцидента.
Эвакуация ставропольского колледжа из-за анонимного звонка.
ИСТОЧНИК KP.RU