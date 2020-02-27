На Ставрополье пришло аномальное тепло

27 Февр. 2020 2020-02-27T14:27:29+03:00

Синоптики обещают по всему Ставрополью температуру не ниже плюс 15

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По данным краевого Гидрометцентра, 27 февраля на Ставрополье установилась аномально тёплая погода. Днем столбики термометра поднялись до отметки плюс 20 градусов.

Синоптики обещают по всему Ставрополью температуру не ниже плюс 15. При этом порывы ветра будут достигать 10-11 метров в секунду.

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что жители региона раскрыли уникальный рецепт приготовления блинов. Так, ставропольцы любят готовить маленькие «солнышки» на минеральной воде.

Кстати, повара советуют, прежде чем начать жарить блины, сковороду нужно сначала прогреть, а затем отодвинуть ее с конфорки и дать немного постоять. Тогда тепло равномерно распределится по всей поверхности, середина сковороды не будет горячее, чем края, и блин поджарится равномерно.

ИСТОЧНИК KP.RU