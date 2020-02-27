Мэр Ставрополя ответил на призыв устроить дебаты по проекту развязки

27 Февр. 2020 2020-02-27T14:46:15+03:00

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В краевом центре не утихают споры о строительстве дорожной развязки в Ставрополе. О «шумихе» 27 февраля высказался градоначальник на своей странице в Инстаграм:

Противостояние: проект развязки в Ставрополе вынесут на общественные обсуждения 00:00 00:00

- Сегодня осмотрели площадку планируемого строительства дорожной развязки на пересечении проспекта Кулакова и улицы Ленина в Ставрополе. Той самой, на которой уже некоторые люди хотят заработать себе политические дивиденды. И поднимают на этой теме, как говорится, «хайп», - написал Андрей Джатдоев.

Он сразу предупредил местных жителей, что ботанический сад Ставрополя никто не тронет. Храм также останется на своем месте.

Мэр краевого центра напомнил всем жителям региона, что главная задача - разгрузить этот проблемный участок.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что проект возможного строительства дорожной развязки в районе улицы Ленина и проспекта Кулакова в Ставрополе пройдёт через широкое общественное обсуждение. Такую директиву дал Владимир Владимиров во время рабочей поездки по городу.

ИСТОЧНИК KP.RU