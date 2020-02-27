На Ставрополье аномальное тепло сменится порывистым ветром

27 Февр. 2020 2020-02-27T15:56:41+03:00

Осадков не ожидается, а ветер немного угомонится: прогнозируют порывы до 15-20 метров в секунду

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По данным синоптиков, в ночь на 28 февраля в Ставропольском крае похолодает до -2…+3 градусов. Как сообщили в Гидрометцентре региона, Осадков не ожидается, а ветер немного угомонится: прогнозируют порывы до 15-20 метров в секунду. Ослабеет он днём 29 февраля.

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что 27 февраля на Ставрополье установилась аномально тёплая погода. Днём столбики термометра поднялись до отметки плюс 20 градусов.

Синоптики обещают по всему Ставрополью температуру не ниже плюс 15. При этом порывы ветра будут достигать 10-11 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU