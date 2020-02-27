2020-02-27T15:56:41+03:00
Общество

На Ставрополье аномальное тепло сменится порывистым ветром

Осадков не ожидается, а ветер немного угомонится: прогнозируют порывы до 15-20 метров в секунду
Ася АСРЯН
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Синоптики сообщают, что ветер ослабеет днём 29 февраляСиноптики сообщают, что ветер ослабеет днём 29 февраляФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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По данным синоптиков, в ночь на 28 февраля в Ставропольском крае похолодает до -2…+3 градусов. Как сообщили в Гидрометцентре региона, Осадков не ожидается, а ветер немного угомонится: прогнозируют порывы до 15-20 метров в секунду. Ослабеет он днём 29 февраля.

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что 27 февраля на Ставрополье установилась аномально тёплая погода. Днём столбики термометра поднялись до отметки плюс 20 градусов.

Синоптики обещают по всему Ставрополью температуру не ниже плюс 15. При этом порывы ветра будут достигать 10-11 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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