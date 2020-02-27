На Ставрополье выявили гостиницы, где заселяли постояльцев без паспортов
На Кавказских Минеральных Водах правоохранители провели рейд по гостиницам, где выявили ряд нарушений. Так, выяснилось, что администраторы некоторых отелей заселяли постояльцев без предъявления паспорта, оформления соответствующего договора и регистрации.
Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в правоохранительных органах, такие нарушения могут формировать предпосылки для реализации угроз террористического характера в этих гостиницах.
Также администраторам кавминводских отелей стоит внимательнее относиться к постояльцам без паспортов еще по одной важной причине. Часто в гостиницы без предъявления документов заселяются люди, скрывающиеся от правоохранительных органов.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала, что в Железноводске выявили отель, который не был зарегистрирован ни в одной госструктуре. Специалисты нагрянули туда с проверкой. Однако собственник гостиницы не смог представить документы, которые регламентировали бы деятельность заведения.
ИСТОЧНИК KP.RU