На Ставрополье выявили гостиницы, где заселяли постояльцев без паспортов

27 Февр. 2020 2020-02-27T16:30:58+03:00

Этой возможностью могут воспользоваться люди, скрывающиеся от правоохранительных органов

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На Кавказских Минеральных Водах правоохранители провели рейд по гостиницам, где выявили ряд нарушений. Так, выяснилось, что администраторы некоторых отелей заселяли постояльцев без предъявления паспорта, оформления соответствующего договора и регистрации.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в правоохранительных органах, такие нарушения могут формировать предпосылки для реализации угроз террористического характера в этих гостиницах.

Также администраторам кавминводских отелей стоит внимательнее относиться к постояльцам без паспортов еще по одной важной причине. Часто в гостиницы без предъявления документов заселяются люди, скрывающиеся от правоохранительных органов.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала, что в Железноводске выявили отель, который не был зарегистрирован ни в одной госструктуре. Специалисты нагрянули туда с проверкой. Однако собственник гостиницы не смог представить документы, которые регламентировали бы деятельность заведения.

ИСТОЧНИК KP.RU