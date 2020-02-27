2020-02-27T17:36:49+03:00
Общество

Ставрополь и Михайловск может связать электричка

Это поможет разгрузить транспортные потоки и сократить пробки, с которыми каждый день сталкиваются ставропольцы
Ася АСРЯН
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Чтобы воплотить эту идею в реальность, нужно получить соответствующие документы от РЖДЧтобы воплотить эту идею в реальность, нужно получить соответствующие документы от РЖДФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Как сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья Евгений Штепа, между Ставрополем и Михайловском планируют запустить электричку. По его словам, это поможет разгрузить транспортные потоки и сократить пробки, с которыми каждый день сталкиваются ставропольцы.

Не секрет, что большинство жителей Михайловска каждое утро приезжают на работу в краевой центр. Ни мало и студентов, добирающихся в Ставрополь на учебу к первой паре.

Чтобы воплотить эту идею в реальность, нужно получить соответствующие документы от РЖД, а после привести в порядок участок путей, связывающий города.

Напомним, что в Ставрополе не утихают споры о строительстве дорожной развязки в Ставрополе. О «шумихе» 27 февраля высказался градоначальник на своей странице в Инстаграм:

- Сегодня осмотрели площадку планируемого строительства дорожной развязки на пересечении проспекта Кулакова и улицы Ленина в Ставрополе. Той самой, на которой уже некоторые люди хотят заработать себе политические дивиденды. И поднимают на этой теме, как говорится, «хайп», - написал Андрей Джатдоев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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