2020-02-27T18:27:09+03:00
Общество

На Ставрополье откроют восемь новых авианаправлений

Так, из Минвод можно будет направиться самолётом в Волгоград, Астрахань, Самару, Нижний Новгород, Симферополь, Сочи и Махачкалу, а из Ставрополя откроется авиамаршрут в Сочи
Ася АСРЯН
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Самолёты из Ставрополья в 2020 году будут летать по восьми новым направлениям. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

Так, из Минвод можно будет направиться самолётом в Волгоград, Астрахань, Самару, Нижний Новгород, Симферополь, Сочи и Махачкалу, а из Ставрополя откроется авиамаршрут в Сочи.

На расширении географии полётов из краевого бюджета пойдёт 94 млн рублей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что между Ставрополем и Михайловском планируют запустить электричку. По словам министра дорожного хозяйства и транспорта края, это поможет разгрузить транспортные потоки и сократить пробки, с которыми каждый день сталкиваются ставропольцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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